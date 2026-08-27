Жители Киева считают, что город будет сдан России к 2030 году KP.RU: в Киеве тайно обсуждают сдачу города российским войскам

Москва27 авг Вести.Жители Киева в кулуарах обсуждают, что Украина сдаст свою столицу уже к 2030 году. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на опрошенных украинцев.

Издание приводит комментарии жителей украинской столицы, которыми они поделились анонимно.

Говорят, правда, об этом [сдаче Киева] очень мало, тихо и шепотом. В закрытых чатах пишут тоже весьма осторожно, потому что страх никуда не исчез, а стал нормой, привычным состоянием киевлян приводится сообщение украинки

Ранее сообщалось, что жители украинской столицы обсуждают поддержку экс-министра обороны страны Михаила Федорова. Киевляне считают, что якобы США разрешили ему убрать лидера киевского режима Владимира Зеленского с поста.