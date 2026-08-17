Москва17 авг Вести.Киевский режим готовится сдать ВС РФ Краматорск в Донецкой Народной Республике, заявил ИС "Вести" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он обратил внимание, что киевский режим проводит эвакуацию промышленных предприятий Краматорска.

Расстояние до Славянска и Краматорска на сегодня составляет порядка четырех километров, уточнил он.

Причем меня что удивило, ведь оборона создавалась с 2022 года. Она мощнейшая, там бетон, там очень тяжелая ситуация с точки зрения наступления. Но если мы посмотрим на продвижение наших войск, мы идем с востока на запад наиболее успешно. Мы сейчас еще заняты охватом этой агломерации через Лиман, Красный Лиман и Доброполье с таким расчетом, чтобы взять под свой контроль логистику, которая обеспечивает снабжение Краматорска и Славянска. И без клещей этих нам славянско-краматорскую агломерацию не освободить. Но вообще успешное продвижение с востока на запад меня, честно говоря, восхищает, действия наших штурмовиков