Москва17 сен Вести.В преддверии возможных трехсторонних переговоров киевский режим хочет заполучить "козырь" в свои руки – именно поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки вернуть населенный пункт Красный Лиман в ДНР. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, на сегодняшний день на Украине сложилась тяжелая ситуация: боевики терпят поражение в воздухе, Россия практически начала изоляцию Украины от внешнего мира.

На поле боя, если смотреть, непосредственно карту, почти на всех направлениях российская армия продвигается вперед. И поэтому нужна громкая такая победа – назовем ее якобы победа в кавычках – которая показывает о том, что украинская армия реально не в тяжелом положении, Украина… [якобы] добивается определенных результатов на поле боя. И поэтому американцы не должны больше давить на киевский режим. Собственно говоря, Трамп выступил с подобного рода заявлением, и те челночные поездки, которые совершают зять Трампа Кушнер и специальный его представитель Уиткофф, они показали, что американцы меняют свое настроение в отношении Киева, им нужно к ноябрю месяцу заключить мирное соглашение сказал Кнутов

Военный эксперт напомнил, что предложенное ранее мирное соглашение во многих вопросах, в частности территориальных, не устраивает киевский режим.

И для того, чтобы иметь какой-то козырь на возможных трехсторонних переговорах между Россией и Украиной при посредничестве США, Киеву нужна громкая победа. И эту громкую победу они сейчас пытаются реализовать, начав достаточно серьезное наступление в сторону Красного Лимана добавил он

По мнению Кнутова, данное направление было выбрано украинскими боевиками неслучайно – они хотят приостановить продвижение российских войск и прекратить окружение ими Славянско-Краматорской агломерации.

Бои идут тяжелые. В принципе, есть такое понятие, как серая зона либо килл-зона, там зона смерти, которая контролируется полностью дронами. Она сейчас может достигать 20 - 30, а бывает и 40 километров. И в этой зоне могут находиться как наши военнослужащие, так и военнослужащие противника. И противник стремится, естественно, выдать присутствие своих военных как за победу. Ничего в этом удивительного нет, мы не раз с этим сталкивались. Самое главное, что сейчас у нас есть понимание главного, основного направления удара. Есть понимание, как будет действовать противник заключил эксперт

Ранее герой ДНР, командир бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба сообщил, что украинские войска пытаются глубже "закопаться" в Славянске и Красном Лимане, однако российские военные "давят их по всем направлениям".