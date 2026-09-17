Москва17 сен Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) могут дать возможность украинским боевикам получить преимущество в районе Красного Лимана, и, таким образом, на других участках фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно ослабят свою оборону. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он отметил, что это один из сценариев, как Россия может поступить в ответ на операцию ВСУ под названием "Вивальди" в Красном Лимане, где 12 тысяч украинских боевиков предпринимают попытки вернуть под свой контроль населенный пункт.

Может получиться и так, что здесь наши войска отойдут, дадут противнику возможность втянуться туда, закрепиться, сконцентрировать большие силы, но тем самым эти силы будут оттянуты с южной части Славянско-Краматорской агломерации и с восточной части. Людей Украине брать негде. И тем самым, отойдя на краснолиманском направлении, мы выманим, вытянем на это направление значительные части. На сегодняшний день это дивизия 12 тысяч человек, хотя у Украины дивизий практически [нет], сейчас она их пытается создавать, заново восстанавливать, – это, в основном, батальоны. То есть те силы, которые идут туда, эти силы, они с воздуха не спустились – это силы, которые были взяты с других направлений, в первую очередь с самого Славянска, Краматорска. И таким образом мы можем говорить, что там на некоторых сейчас участках оборона противника ослаблена сказал Кнутов

По мнению военного эксперта, российские войска могут воспользоваться этим случаем для своего успеха.

И нам нужно этим тоже воспользоваться. Может быть, и нет смысла тратить огромные ресурсы на то, чтобы удержать [Красный] Лиман и соответственно вести там достаточно тяжелые боевые действия, а может быть, есть смысл переправить сейчас наши резервы на те направления, откуда противник снял свои части и ударить там. И таким образом у нас появится возможность продвинуться вперед на других участках, на которых мы, может быть, даже и не планировали добавил он

Также Кнутов в беседе с ИС "Вести" рассказал, зачем Вооруженные силы Украины приняли решение вернуть Красный Лиман. По его словам, в преддверии возможных трехсторонних переговоров Киев хочет показать якобы достигает побед на фронте.