Москва17 авг Вести.Наступление российской армии в Сумской области напрямую угрожает Киеву, считает директор Музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

Если ВС РФ оказываются в окрестностях Сум - одного из областных центров Украины - это окончательно подрывает позиции Зеленского в глазах европейских спонсоров заявил военный историк

По словам Кнутова, сумское направление может стать приоритетным для Вооруженных сил России (ВС РФ).

Также историк спрогнозировал, что после освобождения Славянска и Краматорска российские военные займутся Запорожской и Херсонской областями, так как они по конституции - часть России. Тогда ВСУ перебросят большую часть сил именно туда, и начнется более активное наступление ВС РФ на Сумы: скажется перевес в численности российских войск над ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили мобилизованных венгров в Сумскую область.