Москва1 сен Вести.После ударов ВС РФ по объектам в Киеве и Одесской области военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов пророчит Украине новые массированные атаки. Так, в комментарии MK.RU он предположил, что в дальнейшем атаке российских сил подвергнутся цели в западной части Украины.

У киевского режима ожидается новая проблема, когда мы начнем работать по Западной Украине… Ранее "Герани" и ракеты туда не долетали. Но сейчас у нас появились реактивные "Герани" с дальностью до тысячи километров. Противник также сообщает, что у нас появились баллистические ракеты "Искандер-1000" с дальностью до тысячи километров сказал Кнутов

Он отметил, что, если это так, то у российской армии есть возможность "работать по Западной Украине". ВС РФ, как добавил Кнутов, делают все, "чтобы осложнить логистику и изолировать Украину от Румынии". Еще одной задачей для российских сил, по мнению военного эксперта, является изолирование Украины от Польши.

1 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили ряд объектов в Одессе и области. Речь идет о ТЭЦ и трех электроподстанциях, которые обеспечивали функционирование портовой инфраструктуры. Кроме того, целью ВС РФ стал цех сборки вражеских БПЛА.