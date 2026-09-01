ВС РФ ударили по ТЭЦ, резервуарам с ГСМ, складам и переправе в Одесской области Минобороны РФ сообщило о поражении ряда объектов в Одесской области

Москва1 сен Вести.Российские военные поразили ряд объектов в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ во вторник, 1 сентября.

Поражены в Одессе и Одесской области: ТЭЦ и три электроподстанции, обеспечивавшие функционирование портовой инфраструктуры, а также цех сборки БПЛА сказано, в частности, в материале

Помимо этого, по сообщению министерства, в порту "Одесса" были поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой и шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами, поставленными украинским военным Западом.

Кроме того, в порту "Черноморск" поражены два склада с военно-техническим имуществом, предназначенным для военных Украины. Также были поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке, уточнило ведомство.

Кроме того, в сообщении Минобороны сказано, в том числе, о поражении объектов в Киевской области.