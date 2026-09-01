В МИД РФ заявили о тревожной ситуации вокруг Калининграда Грушко: Запад не скрывает готовность блокировать Калининград при эскалации

Москва1 сен Вести.Запад не скрывает свою готовность блокировать Калининград в случае эскалации, поэтому ситуация, которая складывается вокруг российского эсклава, тревожит. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Особенно в этом смысле тревожит ситуация вокруг Калининграда, которая складывается… Страны Запада, не скрывая, что в случае эскалации они могут пойти на блокировку нашего эсклава сказал он

Дипломат добавил, что в распоряжении России есть полный набор военно-технических мер, который позволит предотвратить реализацию такого сценария.

Восточный экономический форум проводится 1-4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.