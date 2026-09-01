В МИД РФ заявили о наличии у страны возможностей для безопасности всех регионов

МИД РФ: Россия имеет все возможности для обеспечения своей безопасности В МИД РФ заявили о наличии у страны возможностей для безопасности всех регионов

Москва1 сен Вести.Россия обладает всеми военно-техническими возможностями для обеспечения безопасности всех регионов страны, в том числе и Калининградской области. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Грушко отметил возросшую активность сил НАТО вокруг западных границ России на фоне заявлении об планах изоляции Калининградского региона.

Особенно тревожит ситуация вокруг Калининграда, которая складывается в странах Запада. Не скрывают, что в случае эскалации они могут пойти на блокировку этого нашего эксклава. Поэтому мы учитываем всё в этом военном строительстве. И хорошо, что у нас есть весь набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить эти сценарии и надёжно обеспечить нашу обороноспособность и безопасность приводит слова Грушко "Интерфакс"

Ранее 1 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст решительный ответ на эскалацию военно-политической обстановки на Балтике.