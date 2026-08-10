В МИД не исключили юридические гарантии безопасности для России от Запада Галузин: Россия считает возможными юридические гарантии безопасности от Запада

Москва10 авг Вести.Россия считает возможным вариант с юридически обязывающими гарантиями безопасности для России со стороны западных стран. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта дипломатическими методами возможно при наличии политической воли.

Востребованы, среди прочего, конкретные юридически обязывающие гарантии безопасности России, которые исключат рецидивы агрессии коллективного Запада на наших западных рубежах добавил Галузин

Ранее директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что НАТО продолжит продвигать конфронтационную повестку в отношении Москвы. По его словам, в практическом плане это будет выражаться в создании угроз безопасности России на различных географических направлениях.