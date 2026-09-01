Москва1 сенВести.Запад может пытаться, но он не в силах помешать России добывать и экспортировать нефть и газ из Арктики. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Мы понимаем, в чем заключается их основная цель. В том, чтобы не допустить ни развитие месторождений, ни продукцию месторождений на мировые рынки. Ничего у них не получитсяприводит слова Грушко РИА Новости
Ранее Грушко заявил о готовности и наличии всех возможностей у России для защиты и обеспечения безопасности рубежей страны.