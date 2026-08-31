Москва31 авгВести.Страны Запада препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике, но РФ преодолеет все трудности, указал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В понедельник, 31 августа, Патрушев открыл в Архангельске всероссийскую научно-практическую конференцию, которая посвящена 85-летию прибытия в город первого союзного конвоя "Дервиш".
Патрушев отметил, что "в высоких широтах западные страны предпринимают усилия, направленные на подрыв экономических и оборонных возможностей" России.
Всячески препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике. Безусловно, Россия преодолеет все трудностисказал Патрушев
Он отметил, что укреплению нацбезопасности РФ и повышению качества жизни в Арктическом регионе будет способствовать комплексная реализация новых инвестиционных проектов, формирование Трансарктического транспортного коридора, развитие энергетической инфраструктуры, активизация научных исследований, а также обеспечение надежной защиты российских арктических территорий и акваторий.