В Госдуме объяснили значение заявления Патрушева об Арктике Депутат Журавлев: Арктика превращается в один из главных фронтов противостояния

Москва1 сен Вести.Арктика становится одним из главных фронтов геополитического противостояния. Об этом заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат от партии "Родина" Алексей Журавлев.

Так он прокомментировал слова помощника президента РФ Николая Патрушева о стремлении Запада подорвать экономические возможности России в регионе. По словам парламентария, НАТО не скрывает своих намерений, проводя учения у границ нашей страны.

Заявление Николая Патрушева о нарушении Западом безопасности в Арктике – четкий сигнал о том, что регион превращается в один из главных фронтов геополитического противостояния. Россия оказалась перед системным вызовом, на который уже начала вырабатывать комплексный ответ. НАТО не скрывает намерений: в феврале стартовала операция "Арктический часовой", а учения у российских границ становятся регулярными сказал Журавлев

По его словам, это является прямой угрозой, повышающей риск опасных инцидентов. Депутат подчеркнул, что европейские перевозчики под надуманным экологическим предлогом отказываются от Северного морского пути, чтобы "подорвать его экономическую привлекательность".

Россия, добавил Журавлев, увеличивает свой ледокольный флот, который уже считается одним из лучших в мире. В то же время, по мнению парламентария, несмотря на попытки изоляции, КНР, Индия, Бразилия и другие страны БРИКС настроены на сотрудничество с Россией. Индийские компании видят в Севморпути кратчайший маршрут, а китайские суда регулярно проходят этим курсом, заключил Журавлев.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике, но РФ преодолеет все трудности. По его словам, "в высоких широтах западные страны предпринимают усилия, направленные на подрыв экономических и оборонных возможностей" России.