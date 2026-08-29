Москва29 авгВести.Россия гарантирует защиту своих граждан и немедленную реакцию в случае эскалации обстановки в Приднестровье. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, в настоящее время было бы ошибкой исключать риски обострения ситуации, несмотря на заверения Кишинева о приверженности мирному урегулированию.
Вновь подчеркиваем: Российская Федерация гарантирует надежную защиту своим гражданам и соотечественникам, находящимся в Приднестровье. Ни у кого не должно быть и толики сомнений в том, что в случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедленийсказал он
Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил, что более 60 тысяч жителей Приднестровья обратились за гражданством РФ в упрощенном порядке.