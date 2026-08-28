Первые 40 жителей Приднестровья получили паспорта России по упрощенному порядку Жители Приднестровья начали получать паспорта России по упрощенной схеме

Москва28 авг Вести.Первые 40 жителей Приднестровья стали обладателями паспортов России после введения упрощенного порядка приема в российское гражданство, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью ТАСС.

Новый порядок уже начал действовать, а заявления на получение российского гражданства подали более 60 тыс. человек. Из-за большого количества обращений предварительную запись в отделе консульского обслуживания временно приостановили.

При этом количество желающих воспользоваться упрощенным порядком растет, отметил Красносельский.

В Приднестровье проживают почти 500 тыс. человек, из которых примерно 220 тыс. уже имеют гражданство России.

Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах получения гражданства России для жителей Приднестровья.