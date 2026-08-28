Москва28 авгВести.Первые 40 жителей Приднестровья стали обладателями паспортов России после введения упрощенного порядка приема в российское гражданство, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью ТАСС.
Новый порядок уже начал действовать, а заявления на получение российского гражданства подали более 60 тыс. человек. Из-за большого количества обращений предварительную запись в отделе консульского обслуживания временно приостановили.
При этом количество желающих воспользоваться упрощенным порядком растет, отметил Красносельский.
В Приднестровье проживают почти 500 тыс. человек, из которых примерно 220 тыс. уже имеют гражданство России.
Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах получения гражданства России для жителей Приднестровья.