Галузин: РФ и Белоруссия готовы к любым событиям на фоне действий НАТО

МИД: РФ и Белоруссия готовы к любым событиям на фоне действий НАТО Галузин: РФ и Белоруссия готовы к любым событиям на фоне действий НАТО

Москва29 авг Вести.Москва и Минск готовы к любым вариантам развития событий, учитывая действия Североатлантического альянса по подрыву безопасности Союзного государства. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в разговоре с РИА Новости.

Учитывая оказываемое на наши страны масштабное военно-политическое давление и гибридные действия стран НАТО по подрыву нашей безопасности, стараемся быть готовыми к любым вариантам развития обстановки отметил он

По словам Галузина, именно для этого проводились совместные учения "Запад-2025", где были отработаны все компоненты защиты Союзного государства от любых враждебных действий. Кроме того, в мае прошли первые совместные тренировки по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия намерены совместно решить проблему на южных рубежах республики и западных границах РФ.