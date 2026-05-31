Москва31 маяВести.Запад открыто готовится к войне, хотя никакой угрозы со стороны Минска и Москвы нет. Об этом телеканалу СТВ заявил госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается, что начало войны на европейском континенте - 2030 годсказал Вольфович
По его словам, "на это нацелены все их военные бюджеты".
В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию, Республику Беларусь, хотя прекрасно видят, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет. И быть не может. И об этом заявляют и президент Республики Беларусь (Александр Лукашенко - прим. ред.), и президент Российской Федерации (Владимир Путин - прим. ред.), призывая к диалогуотметил госсекретарь
Ранее итальянский журналист Томас Фази отметил, что риск полномасштабного конфликта между Россией и НАТО растет из-за Европы.