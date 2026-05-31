СБ Белоруссии: Запад готовится к войне, но угрозы от Минска и Москвы нет

Москва31 мая Вести.Запад открыто готовится к войне, хотя никакой угрозы со стороны Минска и Москвы нет. Об этом телеканалу СТВ заявил госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Запад открыто готовится к войне​​​. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается, что начало войны на европейском континенте - 2030 год сказал Вольфович

По его словам, "на это нацелены все их военные бюджеты".

В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию, Республику Беларусь, хотя прекрасно видят, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет. И быть не может. И об этом заявляют и президент Республики Беларусь (Александр Лукашенко - прим. ред.), и президент Российской Федерации (Владимир Путин - прим. ред.), призывая к диалогу отметил госсекретарь

Ранее итальянский журналист Томас Фази отметил, что риск полномасштабного конфликта между Россией и НАТО растет из-за Европы.