SC: Запад замышляет провокации в отношении Калининградской области и Белоруссии

"Спровоцировать ответ России": СМИ о планах Запада на Калининград и Белоруссию SC: Запад замышляет провокации в отношении Калининградской области и Белоруссии

Москва29 июн Вести.Страны Запада продолжат негласно создавать угрозы безопасности России, в особенности по вопросам, связанным с Калининградской областью и Белоруссией, считает политический обозреватель Хоакин Флорес.

Таким мнением он поделился в статье для сетевого портала Strategic Culture (SC).

Западные стратеги вновь будут тайно создавать острые угрозы безопасности России, вероятно, сосредоточившись на Калининграде и Белоруссии, чтобы спровоцировать неизбежный оборонительный ответ написал Флорес

Наряду с этим он сделал вывод, что, несмотря на агрессивную риторику и активную милитаризацию, Европейский союз не способен выдержать полномасштабные боевые действия против Москвы.

Как следствие, единственным выходом для политических элит стран Запада остается расширение конфликта путем постоянных провокаций у российских границ, продолжил автор статьи.

Если текущая ситуация сохранится, может ли кто-то всерьез ожидать, что цели России будут достигнуты где-либо, кроме поля боя, без хотя бы кратковременной паузы в боевых действиях? задался вопросом Флорес

Он добавил, что "странная воинственность" главы киевского режима Владимира Зеленского предоставляет России с этической точки зрения все основания для дальнейшего продвижения в зоне боевых действий на Украине.

28 июня президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре для поддержания информационной кампании, направленной на раскол общества и приостановку боев на линии фронта.

Глава государства подчеркнул, что подобные действия направлены на то, чтобы вызвать у России сомнения в своих силах и спровоцировать внутренние разногласия.

Вместе с этим российский лидер заверил, что страна справится со всеми вызовами, включая террористические атаки на ее территорию.

Он отметил, что у России хватает сил и воли в противостоянии с Западом.

Путин подтвердил, что Москва будет делать все необходимое для достижения целей специальной военной операции.