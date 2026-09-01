Российские войска массированно ударили по предприятиям ТЭК и ВПК Киева и области

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области Российские войска массированно ударили по предприятиям ТЭК и ВПК Киева и области

Москва1 сен Вести.Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Киеве и Киевской области на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в городе Киеве и Киевской области сказано в сообщении

Уточняется, что в Киеве при ударе поражены промышленное предприятие - производитель комплектующих и боевых частей для ракет "Фламинго", промышленное предприятие, изготавливающее аэростаты для доставки и обеспечения управления БПЛА, в том числе типа "Хорнет", а также локомотивное депо Дарница.

В Киевской области российские военные поразили цех сборки и хранения безэкипажных катеров ВСУ и нефтебазу в Борисполе, отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе удара поражены ТЭЦ и три электроподстанции, обеспечивавшие функционирование портовой инфраструктуры, а также цех сборки БПЛА в Одессе и области.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Российской Федерации в ответ на атаки Киева по мирным объектам готовятся к нанесению массированных ударов по энергетике на Украине.