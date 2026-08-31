Путин высказался о завершении конфликта на Украине Путин: Россия движется в направлении завершения украинского конфликта

Москва31 авг Вести.Россия движется в направлении завершения украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

Моди в ходе переговоров затронул тему украинского конфликта. Он заявил о необходимости мирного разрешения всех проблем и призвал "двигаться именно в этом направлении".

Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся отметил Владимир Путин

Стороны также обсудили предстоящий в сентябре визит российского лидера в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Моди выразил ожидание этой встречи и предложил обсудить связанные с ней вопросы.