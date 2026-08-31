Моди выступил за прекращение боевых действий на Украине Моди призвал к прекращению украинского конфликта

Москва31 авг Вести.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что считает очень важным двигаться к окончанию боевых действий на Украине.

Об этом было сказано в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.

Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. Необходимо двигаться именно в этом направлении, это очень важно для всего человечества подчеркнул индийский премьер

Моди также отметил, что Нью-Дели продолжит поддерживать инициативы, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта.