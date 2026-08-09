Моди и Вэнс обсудили углубление стратегического партнерства США и Индии Моди и Вэнс обсудили развитие стратегического партнерства Индии и США

Москва9 авг Вести.Премьер-министр Индии Нарендра Моди и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудили по телефону дальнейшее развитие стратегического сотрудничества между странами в ключевых сферах. Об этом индийский премьер сообщил на своей странице в социальной сети X.

Мне позвонил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Мы обсудили пути дальнейшего углубления всеобъемлющего глобального стратегического партнерства между Индией и США в ключевых областях написал Моди

По данным The Times of India, стороны затронули вопросы торговли, обороны, технологий и сотрудничества в сфере полезных ископаемых. Моди также поздравил Вэнса и его супругу с рождением сына.

Телефонный разговор состоялся после голосования Сената США по законопроекту об ужесточении санкций в отношении России. Документ предусматривает возможность введения 100-процентных тарифов против крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также ряда государств, которые, по мнению американских законодателей, помогают России обходить западные ограничения.

В числе стран, которых могут коснуться новые меры, американская сторона называет Индию. Сенаторы также предложили ввести ограничения в отношении так называемого теневого флота, используемого для перевозки российской нефти.