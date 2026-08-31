Моди донес до Путина позицию Индии по теме украинского урегулирования Моди обсудил с Путиным тему урегулирования украинского конфликта

Москва31 авг Вести.Нью-Дели поддерживает все мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Нарендра Модина на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Моди подчеркнул, что Индия продолжит поддержку инициатив, которые направлены на мирное разрешение украинского конфликта.

Встреча глав государств проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Российский лидер принимает индийского коллегу в Зале аксакалов в государственной резиденции "Ала-Арча".

В переговорах с российской стороны участвуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также глава Росатома Алексей Лихачев.

Предыдущая личная встреча Путина и Моди прошла в начале декабря 2025 года в Нью-Дели, куда президент России прибыл с государственным визитом. Ожидается, что лидеры продолжат общение и на саммите БРИКС, который состоится в сентябре в Нью-Дели.