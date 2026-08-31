Путин на полях саммита ШОС встретился с Моди Путин встретился с Моди

Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин встретился в Бишкеке с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, об этом сообщает "Интерфакс".

В переговорах с российской стороны участвуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Предыдущая личная встреча Путина и Моди прошла в начале декабря 2025 года в Нью-Дели, куда президент России прибыл с государственным визитом. Ожидается, что лидеры продолжат общение и на саммите БРИКС, который состоится в сентябре в Нью-Дели.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что встреча в Бишкеке представляет особый интерес, поскольку стороны договорились обсудить несколько важных вопросов. Он также отмечал, что Россию и Индию связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства, а взаимодействие между странами активно развивается во всех сферах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о насыщенной программе Путина на саммите ШОС в Бишкеке.