Москва31 авг Вести.Украина скорее превратится в могильщика Европы, чем в щит, который прикрывает европейцев от якобы агрессивной Москвы. Об этом рассказал посол РФ в Бельгии Денис Гончар.

В беседе с РИА Новости он отметил, что некоторые члены НАТО грезят о том, что Киев станет для них щитом.

Однако при таком сценарии развития событий она скорее превратится в ее "могильщика" заявил дипломат

По его словам, наиболее агрессивно настроенные страны Североатлантического альянса делают все, чтобы постепенно "встроить Украину в натовские военные структуры". При этом часть государств НАТО - прежде всего США - против членства Киева в альянсе.

Накануне Гончар отметил, что позиция НАТО по конфликту на Украине является деструктивной и провокационной. Он добавил, что альянс является основным поджигателем войны и препятствует политико-дипломатическому урегулированию кризиса.