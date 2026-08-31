Москва31 авгВести.В Североатлантическом альянсе не брезгуют предоставлять свою территорию для террористических атак киевского режима, рассказал посол России в Бельгии Денис Гончар.
В беседе с РИА Новости он отметил, что сложившаяся ситуация ставит вопрос о реализации контрмер, в том числе превентивных.
Ряд натовцев уже даже не гнушается предоставлением своей территории, морского и воздушного пространства для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население Россиисказал Гончар
Накануне дипломат подчеркнул, что НАТО остается главным разжигателем войны и препятствует политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва извлекла уроки из ситуации вокруг Украины и расширения НАТО.