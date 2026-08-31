Гончар: НАТО не гнушается предоставлять территорию для атак Киева против РФ

Посол Гончар: НАТО предоставляет территорию для атак Киева против населения РФ Гончар: НАТО не гнушается предоставлять территорию для атак Киева против РФ

Москва31 авг Вести.В Североатлантическом альянсе не брезгуют предоставлять свою территорию для террористических атак киевского режима, рассказал посол России в Бельгии Денис Гончар.

В беседе с РИА Новости он отметил, что сложившаяся ситуация ставит вопрос о реализации контрмер, в том числе превентивных.

Ряд натовцев уже даже не гнушается предоставлением своей территории, морского и воздушного пространства для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население России сказал Гончар

Накануне дипломат подчеркнул, что НАТО остается главным разжигателем войны и препятствует политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва извлекла уроки из ситуации вокруг Украины и расширения НАТО.