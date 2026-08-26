Москва26 авгВести.Действия ЕС и НАТО, способствующие эскалации конфликта вокруг Украины, создают угрозу миру и безопасности в Евразии. Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.
Именно деструктивные действия Запада представляют основную угрозу миру и безопасности в Евразии. Англосаксы и прочие члены "партии войны" в лице правящих кругов Германии, Франции, ряда других стран, руководства Евросоюза и НАТО продолжают намеренно разжигать вооруженный конфликт вокруг Украинысказал Трофимов
Посол напомнил, что вышеупомянутые страны, как и Североатлантический альянс, оказывают киевскому режиму финансовую, политическую и информационную поддержку. Кроме того, они передают Украине разведданные, накачивают ее современными вооружениями, а также создают совместные производства оружейных систем и военной техники.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта признал, что Евросоюз не придерживается нейтральной позиции в украинском конфликте, а выступает целиком на стороне режима Зеленского. Он подчеркнул, что Брюссель продолжит помогать Киеву не только во время боевых действий, но и на предполагаемых мирных переговорах.