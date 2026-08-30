Посол РФ в Бельгии: НАТО все сильнее вовлекается в конфликт с Россией

Гончар считает, что НАТО все сильнее вовлекается в конфликт с РФ Посол РФ в Бельгии: НАТО все сильнее вовлекается в конфликт с Россией

Москва30 авг Вести.Накачивая Вооруженные силы Украины (ВСУ) техникой и участвуя в целенаведении, НАТО все сильнее вовлекается в конфликт с РФ на стороне киевского режима.

Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол России в Бельгии Денис Гончар.

Через постоянную накачку ВСУ вооружением и техникой, включая высокоточное оружие дальнего радиуса действия, участие в целенаведении, обеспечение разведданными, натовцы все сильнее вовлекаются в конфликт с Россией на стороне киевского режима отметил посол

Дипломат напомнил, что в 2026 и 2027 годах Североатлантический альянс намерен оказывать "масштабное военное содействие Киеву". Уточняется, что Украине будет выделено 70 миллиардов долларов на каждый год.

Гончар полагает, что это лишь подтверждает настрой Запада на затягивание войны до последнего украинца. Последние рассматриваются западными союзниками Киева только в качестве расходного материала для удовлетворения своих геополитических амбиций и "уроков ведения боя против русских".

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дисен заявил, что политика Североатлантического альянса по Украине нацелена на затягивание конфликта с Россией. По мнению Дисена, представление этой прокси-войны с Россией как "поддержку Украины" является самым невероятным пропагандистским трюком, который он видел за всю свою жизнь.