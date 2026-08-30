Посол РФ в Брюсселе заявил о расширении участия Европы в поддержке ВСУ

Посол РФ в Брюсселе назвал Европу "стратегическим тылом" ВСУ Посол РФ в Брюсселе заявил о расширении участия Европы в поддержке ВСУ

Москва30 авг Вести.Европейские страны все активнее вовлекаются в обеспечение украинских боевиков. Об этом РИА Новости заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар.

По словам дипломата, речь идет не только о систематических поставках военной помощи Украине. Он также указал на размещение в европейских странах производств вооружений и оборонных предприятий, работающих для нужд ВСУ.

Европа превращается в стратегический тыл для ВСУ и даже часть украинского фронта сказал он

Ранее Гончар отмечал, что НАТО участвует в конфликте с РФ на стороне ВСУ и настроена на его затягивание. Он напомнил о масштабных планах альянса на ближайшие два года по военному содействию киевскому режиму.