Москва9 июлВести.Под свои планы по войне с Россией Европа подводит необходимую военно-промышленную базу, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Российский дипломат выступил в четверг на заседании постсовета ОБСЕ. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости.
Постпред уточнил, что накануне саммита НАТО в Анкаре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте опубликовали в журнале Economist совместную статью, где прямо заявили, что оборона Европы "перезагружается" и теперь промышленность должна производить "больше, лучше и быстрее".
Иными словами, наши европейские соседи открыто готовятся к войне, наращивая военные мускулы и переориентируя свои экономики на военные рельсыотметил Дмитрий Полянский
В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году.
В прошлом году в оборонные нужды европейские страны НАТО и Канада вложили 139 млрд долларов. В этот раз на саммите были заключены новые военные контракты на 50 млрд долларов.