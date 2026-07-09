Постпред РФ: Европа ускоренно милитаризируется из-за планов по войне с Россией

Европа ускоренно встает на военные рельсы из-за планов по войне с Россией Постпред РФ: Европа ускоренно милитаризируется из-за планов по войне с Россией

Москва9 июл Вести.Под свои планы по войне с Россией Европа подводит необходимую военно-промышленную базу, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Российский дипломат выступил в четверг на заседании постсовета ОБСЕ​​​. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости.

Постпред уточнил, что накануне саммита НАТО в Анкаре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте опубликовали в журнале Economist совместную статью, где прямо заявили, что оборона Европы "перезагружается" и теперь промышленность должна производить "больше, лучше и быстрее".

Иными словами, наши европейские соседи открыто готовятся к войне, наращивая военные мускулы и переориентируя свои экономики на военные рельсы отметил Дмитрий Полянский

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году.

В прошлом году в оборонные нужды европейские страны НАТО и Канада вложили 139 млрд долларов. В этот раз на саммите были заключены новые военные контракты на 50 млрд долларов.