Россия извлекла уроки из ситуации с Украиной и НАТО, заявил Лавров Лавров: в ситуации с Украиной РФ верила в людей до последнего, но уроки извлекла

Москва28 авг Вести.Россия извлекла уроки из ситуации вокруг Украины и расширения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Дипломат отметил, что одна из особенностей русского характера - верить в людей "до последнего". Однако Запад не оправдал этих надежд, поскольку неоднократно нарушал договоренности, которые могли бы предотвратить обострение украинского конфликта, мешал любым попыткам России избежать эскалации, а также игнорировал интересы безопасности РФ, принимая в ряды НАТО все новые государства, подчеркнул он.

Последнее уже наступило… После начала специальной военной операции (СВО) Запад, преодолев некоторую растерянность, твердо встал на путь накачивания все более современными, все более смертоносными наступательными вооружениями киевского нацистского режима. В одной из своих речей в год начала специальной военной операции, отвечая на вопросы, связанные с позицией Запада, с его вероломством и двуличием, президент Владимир Владимирович Путин сказал, что мы всегда будем готовы разговаривать, но мы извлекли уроки, и наши отношения с Западом уже никогда не будут такими, какими они были до февраля 2022 года сказал Лавров

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что страны Евросоюза ищут новую маску, подобную минским договоренностям, которая помогла бы им вести переговоры с Россией. В то же время Москве, подчеркнул он, нужен не диалог ради диалога, а конкретные договоренности.