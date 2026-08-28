Москва28 авг Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК рассказал, что в разговоре с главой дипломатии Ватикана архиепископом Полом Галлахером информировал его о принципиальной позиции России в отношении соблюдения прав человека на Украине.

Лавров сообщил представителю Ватикана о неоднократных нарушениях Украиной мирных договоренностей с РФ, а также о том, что на самом деле стоит за инициативой Запада прекратить конфликт по линии боевого соприкосновения. Российский министр подчеркнул, что "стабилизационные силы" Великобритании и Франции будут "консервировать" на территории Украины неонацистский режим, который запретил "целый язык и целую каноническую религию" задолго до начала спецоперации.

Поинтересовался у ватиканского представителя, насколько они воспринимают эти самые права человека, включая религиозные права. И он сказал, что это нехорошо. Скажу честно (надеюсь, я не выдаю секрет), в ответ на мою просьбу обещал в последующих контактах с украинцами посылать соответствующий сигнал. За месяц до посещения Москвы он был в Киеве. И я спросил, затрагивали ли они эти темы, потому что Ватикан следит за всеми перипетиями в мировой религиозной среде, во всех мировых религиях. И они не могли не знать, что происходит. Он признался, что у него не хватило времени сказал Лавров

Глава МИД РФ напомнил, что он публично говорит о недопустимости нарушений прав человека на Украине уже несколько лет, однако "никто, нигде, ни в каких предложениях" об урегулировании конфликта не упоминал про язык, веру и права человека.

На одном мероприятии, после моего выступления, где я эту тему опять поднимал, кто-то из западных коллег (не буду называть имени и страны) подошел ко мне за чашкой кофе и сказал, что, если начнутся переговоры, это будет их частью. Я ответил, что это не может быть частью пакета переговоров. Это обязанность, которая без всяких условий должна быть выполнена со стороны Украины. И те, кто ей руководит и кто в ней хозяйничает, несут за это прямую ответственность отметил российский министр

Ранее Лавров заявил, что Москве и Ватикану удалось сохранить содержательный диалог, несмотря на мировые события. Он также отметил, что Россия выражает благодарность Ватикану за его взвешенную позицию по конфликту на Украине.