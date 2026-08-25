Лавров заявил, что РФ благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине Лавров: Москва благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине

Москва25 авг Вести.Россия выражает благодарность Ватикану за его взвешенную позицию по конфликту на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства встретился с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером​​​. Их разговор МИД транслировал в прямом эфире.

Мы поблагодарили наших коллег за взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин пояснил Лавров

Он добавил, что Москва высоко оценивает вовлеченность Ватикана в решение гуманитарных вопросов в рамках украинского кризиса. Также был подтвержден настрой обеих сторон на продолжение сотрудничества.

Кроме того, Лавров указал, что России удалось сохранить содержательный диалог со Святым Престолом, несмотря на общую нестабильность в мире.