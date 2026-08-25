Москва25 авгВести.Россия выражает благодарность Ватикану за его взвешенную позицию по конфликту на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства встретился с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером. Их разговор МИД транслировал в прямом эфире.
Мы поблагодарили наших коллег за взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричинпояснил Лавров
Он добавил, что Москва высоко оценивает вовлеченность Ватикана в решение гуманитарных вопросов в рамках украинского кризиса. Также был подтвержден настрой обеих сторон на продолжение сотрудничества.
Кроме того, Лавров указал, что России удалось сохранить содержательный диалог со Святым Престолом, несмотря на общую нестабильность в мире.