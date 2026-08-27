Москва провела с Ватиканом переговоры по важным международным вопросам Представитель Ватикана Галлахер обсудил с Ушаковым актуальные международные темы

Москва27 авг Вести.Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом говорится в сообщении государственного секретариата Святого престола.

Подробности встречи не раскрываются.

В ходе обсуждения были затронуты актуальные международные вопросы написали представители Ватикана в соцсети X

Ранее итальянские СМИ писали, что визит в Россию секретаря Ватикана по международным связям монсеньора Пола Ричарда Галлахера показывает желание Ватикана продолжать диалог с Москвой в сложнейший период.

Визит Галлахера в Россию проходит с 24 по 28 августа.