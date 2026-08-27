Москва27 авгВести.Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом говорится в сообщении государственного секретариата Святого престола.
Подробности встречи не раскрываются.
В ходе обсуждения были затронуты актуальные международные вопросынаписали представители Ватикана в соцсети X
Ранее итальянские СМИ писали, что визит в Россию секретаря Ватикана по международным связям монсеньора Пола Ричарда Галлахера показывает желание Ватикана продолжать диалог с Москвой в сложнейший период.
Визит Галлахера в Россию проходит с 24 по 28 августа.