Москва19 авг Вести.Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер совершит визит в Россию 25 – 28 августа, сообщил ТАСС епископ Николай Дубинин, апостольский администратор Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Даты приезда подтверждены - 25 по 28 (августа – ред.) заявил епископ

Предыдущий визит Галлахера проходил в ноябре 2021 года, тогда он встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и премьером Михаилом Мишустиным.

Ранее российский посол в Ватикане Иван Солтановский отмечал, что Россия ценит помощь Ватикана в решении гуманитарных вопросов украинского кризиса.