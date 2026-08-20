Песков: встреча Путина с главой дипслужбы Ватикана пока не запланирована

Песков: Путин пока не планирует встречу с представителем Ватикана Песков: встреча Путина с главой дипслужбы Ватикана пока не запланирована

Москва20 авг Вести.Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером, который должен посетить Россию в конце августа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что не хотел бы забегать вперед в этом вопросе.

На следующей неделе в настоящий момент в графике президента такой встречи нет, но контакты, разумеется, будут сказал Песков журналистам

Ранее сообщалось, что Галлахер посетит Россию с 25 по 28 августа. Эту информацию ТАСС подтвердил епископ Николай Дубинин, апостольский администратор Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Он сообщил, что даты визита уже согласованы.

Предыдущий визит Галлахера в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда он встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.