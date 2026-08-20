Москва20 авгВести.Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером, который должен посетить Россию в конце августа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что не хотел бы забегать вперед в этом вопросе.
На следующей неделе в настоящий момент в графике президента такой встречи нет, но контакты, разумеется, будутсказал Песков журналистам
Ранее сообщалось, что Галлахер посетит Россию с 25 по 28 августа. Эту информацию ТАСС подтвердил епископ Николай Дубинин, апостольский администратор Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Он сообщил, что даты визита уже согласованы.
Предыдущий визит Галлахера в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда он встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.