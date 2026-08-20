Лавров проведет 25 августа переговоры с главой дипслужбы Ватикана Лавров и глава дипломатии Ватикана проведут встречу 25 августа

Москва20 авг Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с секретарем Ватикана по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером 25 августа, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

На 25 августа запланированы его (Галлахера. - ред​​​.) переговоры с министром иностранных дел нашей страны Сергеем Лавровым заявила дипломат

Стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, а также обменяются мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества России и Ватикана.

Ранее сообщалось, что главный дипломат Ватикана совершит визит в Россию 25 – 28 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в графике Путина пока нет встречи с Галлахером.