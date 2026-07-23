Москва23 июлВести.Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро.
Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Отмечается, что переговоры проходит в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Ранее Лавров подтвердил, что его встреча с Рубио в филиппинской Маниле уже согласована. Она пройдет в четверг, 23 июля, в первой половине дня.
До этого глава МИД России успел провести обсуждения с коллегами из Шри-Ланки, Индии и Бангладеша.