Лавров проводит в Маниле встречу с главой МИД Филиппин Лазаро

Главы МИД России и Филиппин проводят рабочую встречу в Маниле Лавров проводит в Маниле встречу с главой МИД Филиппин Лазаро

Москва23 июл Вести.Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро.

Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Отмечается, что переговоры проходит в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее Лавров подтвердил, что его встреча с Рубио в филиппинской Маниле уже согласована. Она пройдет в четверг, 23 июля, в первой половине дня.

До этого глава МИД России успел провести обсуждения с коллегами из Шри-Ланки, Индии и Бангладеша.