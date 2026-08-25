Лавров: РФ и Ватикан сохраняют содержательный диалог, несмотря на события в мире

В МИД России указали на содержательный диалог между РФ и Ватиканом Лавров: РФ и Ватикан сохраняют содержательный диалог, несмотря на события в мире

Москва25 авг Вести.Москве и Ватикану удалось сохранить содержательный диалог, несмотря на мировые события. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе переговоров с главой дипслужбы Ватикана Полом Ричардом Галлахером​​​ министр отметил, что контакт между сторонами позволяет находить позитивные и реализуемые решения.

Отмечаем, что, несмотря на все пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог сказал Лавров

Глава дипслужбы Ватикана, в свою очередь, добавил, что стороны должны продолжать диалог.

Мы думаем, что, несмотря на озвученные ранее вызовы, жизненно необходимо оставаться в этом направлении​​​... и сохранять диалог заключил Галлахер

Ранее информационный портал Vatican News указал, что визит Галлахера в Россию показывает желание Ватикана продолжить диалог с Москвой в сложнейший период.