Москва25 авгВести.Москве и Ватикану удалось сохранить содержательный диалог, несмотря на мировые события. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В ходе переговоров с главой дипслужбы Ватикана Полом Ричардом Галлахером министр отметил, что контакт между сторонами позволяет находить позитивные и реализуемые решения.
Отмечаем, что, несмотря на все пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалогсказал Лавров
Глава дипслужбы Ватикана, в свою очередь, добавил, что стороны должны продолжать диалог.
Мы думаем, что, несмотря на озвученные ранее вызовы, жизненно необходимо оставаться в этом направлении... и сохранять диалогзаключил Галлахер
Ранее информационный портал Vatican News указал, что визит Галлахера в Россию показывает желание Ватикана продолжить диалог с Москвой в сложнейший период.