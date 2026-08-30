Москва30 авгВести.Позиция Североатлантического альянса по конфликту на Украине является деструктивной и провокационной. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.
Как отметил дипломат, в настоящий момент НАТО остается основным поджигателем войны и препятствует политико-дипломатическому урегулированию кризиса.
Позиция НАТО по Украине исключительно деструктивная, провокационная и эскалирующаясказал Гончар
Посол напомнил, что политика блока по расширению и приближению его военной инфраструктуры к границам России стала одной из первопричин конфликта на Украине.
Ранее Гончар заявил, что накачивая Вооруженные силы Украины оружием и участвуя в целенаведении, НАТО все сильнее вовлекается в конфликт с Россией на стороне киевского режима.