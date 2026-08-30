Посол Гончар: позиция НАТО по Украине деструктивная и провокационная

Посол России в Бельгии дал оценку позиции НАТО по конфликту на Украине Посол Гончар: позиция НАТО по Украине деструктивная и провокационная

Москва30 авг Вести.Позиция Североатлантического альянса по конфликту на Украине является деструктивной и провокационной. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

Как отметил дипломат, в настоящий момент НАТО остается основным поджигателем войны и препятствует политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

Позиция НАТО по Украине исключительно деструктивная, провокационная и эскалирующая сказал Гончар

Посол напомнил, что политика блока по расширению и приближению его военной инфраструктуры к границам России стала одной из первопричин конфликта на Украине.

Ранее Гончар заявил, что накачивая Вооруженные силы Украины оружием и участвуя в целенаведении, НАТО все сильнее вовлекается в конфликт с Россией на стороне киевского режима.