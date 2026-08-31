Москва31 авгВести.Поддержка Киева со стороны НАТО представляет опасность, поскольку Москва рассматривает ее как прямую угрозу себе. Таким мнением поделился экс-посол США в СССР Джек Мэтлок.
По его словам, прекращение отношений с РФ не соответствует интересам Запада и Украины.
И я считаю, что это трагедия. Это трагедия для Украины, поскольку продолжение войны разрушает странусказал Мэтлок в эфире YouTube-канала The Peacemonger
Посол России в Бельгии Денис Гончар накануне отметил, что позиция Североатлантического альянса является провокационной и деструктивной. Он уточнил, что НАТО препятствует политико-дипломатическому урегулированию кризиса и остается главным поджигателем войны.
Между тем президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что заявления представителей НАТО о якобы имеющихся у России планах напасть на альянс голословны.