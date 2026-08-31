Мэтлок рассказал, почему помощь со стороны НАТО стала трагедией для Украины Экс-посол США Мэтлок: помощь НАТО стала трагедией для Украины

Москва31 авг Вести.Поддержка Киева со стороны НАТО представляет опасность, поскольку Москва рассматривает ее как прямую угрозу себе. Таким мнением поделился экс-посол США в СССР Джек Мэтлок.

По его словам, прекращение отношений с РФ не соответствует интересам Запада и Украины.

И я считаю, что это трагедия. Это трагедия для Украины, поскольку продолжение войны разрушает страну сказал Мэтлок в эфире YouTube-канала The Peacemonger

Посол России в Бельгии Денис Гончар накануне отметил, что позиция Североатлантического альянса является провокационной и деструктивной. Он уточнил, что НАТО препятствует политико-дипломатическому урегулированию кризиса и остается главным поджигателем войны.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что заявления представителей НАТО о якобы имеющихся у России планах напасть на альянс голословны.