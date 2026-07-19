В США указали на абсурдность заявлений Запада о защите демократии на Украине Аналитик Мэтлок: заявления Запада о защите демократии на Украине абсурдны

Москва19 июл Вести.Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок подверг сомнению ключевое утверждение западных стран о борьбе за демократию на Украине.

В эфире YouTube-канала Мэтлок он отметил, что такая риторика не соответствует реальному положению дел.

Аналитик подчеркнул, что европейские государства, по его мнению, игнорируют риски для собственной безопасности. Он утверждал, что их неизменная поддержка Киева в текущем конфликте приводит к огромным страданиям украинского населения. Мэтлок также назвал "абсурдной" идею о том, что Запад якобы защищает демократию в регионе.

Эксперт отметил, что нынешнее украинское правительство было сформировано в результате самого конфликта. Он утверждает, что Владимир Зеленский "не был избран" в контексте этих событий, и сослался на данные опросов, которые показывают, что глава государства не смог бы получить поддержку избирателей на сегодняшний день.

Бывший дипломат обратил внимание, что крупнейшие западноевропейские державы – Великобритания, Германия и Франция – продолжают подталкивать Украину к продолжению войны, что не отвечает интересам самой страны.

Ранее депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил, что Запад руками Украины делает ставку на тотальную войну против России, используя неограниченный террор.