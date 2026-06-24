Берлетик: США притворяются, что не участвуют в конфликте на Украине Берлетик считает, что конфликтом на Украине управляет Вашингтон

Москва24 июн Вести.Военный аналитик, отставной офицер морской пехоты США Брайан Берлетик заявил, что Соединенные Штаты управляют конфликтом на Украине, делая вид, что не принимают в нем участия.

По его словам, Вашингтон использует Европу как посредника в конфликте.

Они создают видимость, будто не участвуют в конфликте на Украине. США хотят дистанцироваться от учащающихся провокаций против России со стороны Европы, хотя именно они всем этим руководят. Это их прокси‑война сказал Берлетик в эфире YouTube-канала

Он уточнил, что у Европы и США никогда не было никаких серьезных противоречий касательно украинского конфликта.

Аналитик ранее отметил, что Вашингтон активно подталкивает европейские государства к непосредственному вовлечению в конфликт на Украине. По его мнению, мирный процесс стал лишь ширмой, за которой Штаты наращивают эскалацию напряженности.