Москва24 июнВести.Военный аналитик, отставной офицер морской пехоты США Брайан Берлетик заявил, что Соединенные Штаты управляют конфликтом на Украине, делая вид, что не принимают в нем участия.
По его словам, Вашингтон использует Европу как посредника в конфликте.
Они создают видимость, будто не участвуют в конфликте на Украине. США хотят дистанцироваться от учащающихся провокаций против России со стороны Европы, хотя именно они всем этим руководят. Это их прокси‑войнасказал Берлетик в эфире YouTube-канала
Он уточнил, что у Европы и США никогда не было никаких серьезных противоречий касательно украинского конфликта.
Аналитик ранее отметил, что Вашингтон активно подталкивает европейские государства к непосредственному вовлечению в конфликт на Украине. По его мнению, мирный процесс стал лишь ширмой, за которой Штаты наращивают эскалацию напряженности.