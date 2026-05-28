Москва28 мая Вести.Институт стран СНГ предупреждал об опасности национализма на Украине задолго до начала специальной военной операции. Теперь же Запад поддерживает тоталитарный киевский режим, подавляющий интересы целых народов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Института стран СНГ, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, Институт стран СНГ одним из первых предупреждал об опасности украинского национализма и начатого Киевом переписывания нашей общей истории.

Мы одними из первых, если не первыми вообще, предупреждали об опасности, которая исходит от порочно избранного курса независимости Украины, где начали делить не только настоящее, но и прошлое, делить героев прошлого - какие из них украинские, какие из них русские. Сами эти герои ушли из жизни, не подозревая, что их зачислят в поборники украинского национализма… К сожалению, недооценка всех этих процессов 90-х годов привела к тому, что уже в 2000-е мы пришли к тому, что вынуждены были начать специальную военную операцию подчеркнул Константин Затулин

Он напомнил о главных причинах, вынудивших Россию на этот шаг, и указал на роль Запада в нынешнем украинском кризисе.