Москва30 авгВести.Жители Киева в бытовом смысле вернулись в 2022 год. Такое мнение высказала журналистка Татьяна Даниленко, передают украинские СМИ.
Так она прокомментировала участившиеся в последние дни удары со стороны Вооруженных сил России по целям, связанных с ВСУ, в украинской столице.
Эпоха войны с латешечкой на банановом (имеется в виду кофе латте на банановом молоке) ожидаемо пришла к своему финишу. В бытовом смысле возвращаемся в 2022 годсказала Даниленко
Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что ситуация в Киеве все больше напоминает обстановку в Краматорске. Так она прокомментировала ситуацию с ударами российской армии по объектам Вооруженных сил Украины в украинской столице и ее окрестностях.
ВС РФ продолжают наносить удары по военным целям в Киеве, из-за чего ряд объектов на правом берегу Днепра загорелся, а город охватил густой дым.