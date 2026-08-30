Журналистка Даниленко заявила о возвращении Киева в 2022 год

Журналистка Даниленко считает, что украинская столица вернулась в 2022 год Журналистка Даниленко заявила о возвращении Киева в 2022 год

Москва30 авг Вести.Жители Киева в бытовом смысле вернулись в 2022 год. Такое мнение высказала журналистка Татьяна Даниленко, передают украинские СМИ.

Так она прокомментировала участившиеся в последние дни удары со стороны Вооруженных сил России по целям, связанных с ВСУ, в украинской столице.

Эпоха войны с латешечкой на банановом (имеется в виду кофе латте на банановом молоке) ожидаемо пришла к своему финишу. В бытовом смысле возвращаемся в 2022 год сказала Даниленко

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что ситуация в Киеве все больше напоминает обстановку в Краматорске. Так она прокомментировала ситуацию с ударами российской армии по объектам Вооруженных сил Украины в украинской столице и ее окрестностях.

ВС РФ продолжают наносить удары по военным целям в Киеве, из-за чего ряд объектов на правом берегу Днепра загорелся, а город охватил густой дым.