Киев может стать нежизнеспособным городом уже к этой зиме Экс-глава "Южмаша" заявил, что к зиме Киев станет нежизнеспособным городом

Москва12 авг Вести.Киевский режим спровоцировал жесткие удары возмездия России по военным объектам в Киеве, из-за чего украинская столица к концу этого года может стать нежизнеспособным городом. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал бывший генеральный директор российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко.

По его словам, до начала специальной военной операции в Киеве проживало более пяти миллионов человек. Сегодня в городе осталось около 600 тысяч, подчеркнул эксперт.

К зиме Киев станет нежизнеспособным городом… Киев – это огромный город, который нужно содержать, нужно убирать, нужно этот город как-то поддерживать, ремонтировать, что-то делать. А там нет людей, люди бегут из Киева объяснил он

В ночь на 11 августа российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам Украины в Киеве и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России.