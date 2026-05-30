Эксперт Насонов: ЧП на станции аэрации в Киеве приведет к загрязнению Днепра

Москва30 мая Вести.Разрушение Бортнической станции аэрации сделает Киев непригодным для жизни, а также приведет к серьезному загрязнению Днепра. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.

Это единственная станция аэрации [в Киеве]. Отвести куда-то сточные воды, особенно при той численности населения, которое есть, не представляется возможным. Каких результатов в этой ситуации нужно ожидать? Что более миллионов кубов неочищенных сточных канализационных вод, промышленных и бытовых отходов вынужденно хлынет в Днепр отметил он

Станция представляет собой критический узел жизнеобеспечения всей Киевской агломерации, поэтому, по оценкам военных экспертов, уничтожение Бортнической станции станет идеальным штормом антисанитарии для региона.

Политолог Иван Мезюхо в свою очередь подчеркнул, что РФ при проведении СВО не использует ковровые бомбардировки, как Израиль.

Российская Федерация в ходе выполнения задач специальной военной операции не ведет себя как правительство [израильского премьера Биньямина] Нетаньяху в секторе Газа. Мы не уничтожаем Украину ковровыми бомбардировками. Несмотря на всю милитаристскую активность Украины, поддержанную Европой, мы до сих пор ведем эту вооруженную борьбу точечно. Каждая наша цель, даже цель в рамках ударов возмездия, продумана, выверена указал он

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по военным объектам в Киеве может произойти в любой момент.