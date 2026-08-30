Безуглая: Киев все больше напоминает Краматорск

Нардеп Безуглая сравнила ситуацию в Киеве с Краматорском Безуглая: Киев все больше напоминает Краматорск

Москва30 авг Вести.Ситуация в Киеве все больше напоминает обстановку в Краматорске, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Так она прокомментировала ситуацию с ударами Вооруженных сил России по объектам Вооруженных сил Украины в украинской столице и ее окрестностях.

Киев пахнет Краматорском написала Безуглая в своем Telegram-канале

ВС РФ продолжают наносить удары по военным целям в Киеве, из-за чего ряд объектов на правом берегу Днепра загорелся, а город охватил густой дым.

Экс-помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал эту ситуацию катастрофой для главы киевского режима Владимира Зеленского.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в свою очередь, сообщал, что подразделения армии РФ успешно преодолели первую линию обороны украинских боевиков под Краматорском, а также Славянском.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что военнослужащие России продвигаются по всем линиям фронтов, и динамика в зоне специальной военной операции складывается позитивно для РФ.