Соскин назвал длительные удары ВС РФ по Киеву катастрофой для Зеленского

"Кошмар для Зеленского": Соскин прокомментировал длительные удары ВС РФ по Киеву Соскин назвал длительные удары ВС РФ по Киеву катастрофой для Зеленского

Москва30 авг Вести.Массированные удары Вооруженных сил (ВС) России стали катастрофой для главы киевского режима Владимира Зеленского, который "на всю Европу трубил" о якобы победах Украины.

Об этом рассказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, его слова передает РИА Новости.

Это просто катастрофа не только для ВСУ, но и для самого Зеленского. Он тут трубил на всю Европу о якобы победах наших, а, по сути, мы носа поднять не можем из-за ударов сказал Соскин

Он добавил, что киевский режим пока никак не может изменить ситуацию.

В Минобороны РФ накануне сообщили об уничтожении транспортно-логистического центра, внутри которого находились склады для хранения комплектующих украинских дальнобойных ракет "Фламинго".

Ранее в ведомстве заявили, что ВС РФ поразили в Киевской области промышленное предприятие по производству наземных роботизированных комплексов "Лють".