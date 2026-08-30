Москва30 авгВести.Массированные удары Вооруженных сил (ВС) России стали катастрофой для главы киевского режима Владимира Зеленского, который "на всю Европу трубил" о якобы победах Украины.
Об этом рассказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, его слова передает РИА Новости.
Это просто катастрофа не только для ВСУ, но и для самого Зеленского. Он тут трубил на всю Европу о якобы победах наших, а, по сути, мы носа поднять не можем из-за ударовсказал Соскин
Он добавил, что киевский режим пока никак не может изменить ситуацию.
В Минобороны РФ накануне сообщили об уничтожении транспортно-логистического центра, внутри которого находились склады для хранения комплектующих украинских дальнобойных ракет "Фламинго".
Ранее в ведомстве заявили, что ВС РФ поразили в Киевской области промышленное предприятие по производству наземных роботизированных комплексов "Лють".