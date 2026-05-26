Киевляне заявили о бегстве Зеленского с Украины перед ударом "Орешника" KP.RU: Зеленский перед ударом "Орешника" сбежал с Украины

Москва26 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сбежал с Украины перед ударом возмездия ВС РФ, который был нанесен в ночь на 24 мая. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на слова киевлян.

Говорят, ведь Зеленского в Киеве во время удара не было. Причем по городу говорили, что он срочно выехал на время атаки, мол, был предупрежден приводятся в материале слова одной из жительниц Киева

По словам собеседницы издания, несмотря на тотальную пропаганду на Украине, сейчас в украинских пабликах даже убежденные сторонники киевского режима выражают сомнения в Зеленском и критикуют его. Как пишут люди, в момент российского удара возмездия глава киевского режима сбежал в Германию, потому что заранее был предупрежден.

Такое поведение Зеленского киевляне называют "запредельным цинизмом".

В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области. Целями стали здания управления главного командования украинских сухопутных войск, главного управления разведки минобороны, а также другие объекты военной инфраструктуры. Как сообщал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный, мониторинговые группы насчитали более 50 ракет и около 700 БПЛА, которые были направлены на цели.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил ИС "Вести", что российская армия массированным ударом возмездия в ответ на теракт в Старобельске продемонстрировала возможности своего новейшего оружия, которое не могут перехватить предоставленные Киеву Западом системы ПВО.